Kuşadası'nda motosiklet yaban domuzuna çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Kuşadası'nda motosiklet yaban domuzuna çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile İzmir'in Selçuk ilçesi sınırında meydana gelen kazada, motosiklet yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, motosikletteki 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.07.2024 17:46
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile İzmir'in Selçuk ilçesi sınırında motosiklet, yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, motosikletteki 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saat 03.30 sıralarında Pamucak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'ndan Selçuk istikametine gitmekte olan Mertcan Baydemir idaresindeki motosiklet, aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Mertcan Baydemir kaza yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki U.T. ve B.Ö. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Selçuk ve Kuşadası'nda bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda motosiklet yaban domuzuna çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

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