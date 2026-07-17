Kuşadası'nda Organize Suç Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Kuşadası'nda Organize Suç Operasyonu: 2 Tutuklama

Kuşadası\'nda Organize Suç Operasyonu: 2 Tutuklama
17.07.2026 11:39
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Aydın'da düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilenler arasında ruhsatsız tabanca var.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen organize suç operasyonunda yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Jandarma ekiplerince organize suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'da organize suç örgütleri adına faaliyet yürüttükleri ve Avrupa ülkelerine kaçmak amacıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldikleri belirlenen şüphelilere yönelik İkiçeşmelik Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 47 suç kaydı bulunan H.Ö. (26) isimli şahsın çeşitli suçlardan 10 yıl 9 ay 15 gün, 5 suç kaydı bulunan ve 12 Ocak 2026 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan M.T. (18) isimli şahsın ise çeşitli suçlardan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 cep telefonu, 1 bilgisayar, 7 tabanca fişeği ile 28 adet içi boşaltılmış Lyrica isimli uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Kuşadası, Aydın, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda Organize Suç Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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