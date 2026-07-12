Kuşadası'nda Otel Zehirlenmesi İddiası - Son Dakika
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Kuşadası'nda Otel Zehirlenmesi İddiası

Kuşadası\'nda Otel Zehirlenmesi İddiası
12.07.2026 19:18
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Kuşadası'ndaki otelde çok sayıda kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası'nın Sahil Siteleri Mevkii'nde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelde tatil yapan çok sayıda kişi karın ağrısı, kusma ve bulantı şikayeti ile hastaneye müracaat etti. Otelde zehirlendiklerini iddia eden şahısların şikayeti üzerine polis olayla ilgili şikayetleri alıp inceleme başlattı.

İddiaya göre, otelde her şey dahil konsepti kapsamında sunulan açık büfe yemeklerden tüketen yerli ve yabancı turistlerden çok sayıda kişi, kısa süre sonra mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleri yaşamaya başladı. İhbar üzerine otele çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan turistlerin tedavilerinin sürdüğü, bazı hastaların ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Numuneler inceleniyor

Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık ekipleri otelde inceleme başlattı. Açık büfede sunulan yiyeceklerden ve su sisteminden laboratuvar incelemesi için numuneler alındı. Yetkililerin laboratuvar sonuçlarının ardından zehirlenmenin kesin nedeninin belirleneceği, olayla ilgili idari ve adli sürecin devam ettiği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Karın Ağrısı, 3. Sayfa, İnceleme, Kuşadası, Güvenlik, Sağlık, Tarım, Kusma, Tatil, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda Otel Zehirlenmesi İddiası - Son Dakika

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