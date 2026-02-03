Sele kapılan minibüste can pazarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Sele kapılan minibüste can pazarı

Sele kapılan minibüste can pazarı
03.02.2026 13:00  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası'nda etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bir minibüs suya gömüldü. İçindeki 20 kişi, çevredeki vatandaşlar ve kurtarma ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı. Olayda yaralanma veya can kaybı olmaması sevindirici bir gelişme oldu.

Kuşadası'nda etkili olan sağanak yağışta oluşan sel sularına gömülen minibüste can pazarı yaşandı. Mininüsteki 20 kişi ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile kurtarılırken yaşanan can pazarı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aydın'da son bir haftada etkili olan sağnak yağış ve frtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuşadası'nda etkili olan yağışlar nedeniyle cadde ve sonanlar sular altında kaldı. Kuşadası-Söke Çevreyolu'nun üst kecide bağlanan kısmında yol adeta dereye döndü. Metrekare yaklaşık 100 kilogram yağışın düştüğü ilçede her yeri su bastı. Yağış esnasında seyir halinde olan bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, bu sırada 19 yolcusu ile seyir halinde olan bir minibüs de çevreyolunun bağlantı noktasında yarıya kadar suya gömüldü. Hareket kabiliyetini kaybeden minibüsteki yolcular zor anlar yaşarken hızla yükselen suyun içinde kalan minibüsteki yolcular çevredeki vatandaşların belediye ekipelrinin ve AKUT Kuşadası ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Adeta can pazarının yaşandığı olayda suda mahsur kalan minibüsteki yolcular tek tek kurtarılşırken, olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Kuşadası, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sele kapılan minibüste can pazarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:21
Fenerbahçe’nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:39
Başından vurulmuş halde bulunmuş Katil kızı çıktı
Başından vurulmuş halde bulunmuş! Katil kızı çıktı
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 14:21:01. #7.11#
SON DAKİKA: Sele kapılan minibüste can pazarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.