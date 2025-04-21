Kuşadası'nda Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi Hizmete Girdi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi Hizmete Girdi

Kuşadası\'nda Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi Hizmete Girdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nın katkılarıyla açılan Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi, Kuşadası'nda da hizmet vermeye başladı. Uzman diyetisyenler, vatandaşlara ücretsiz beslenme programları sunarak sağlıklı yaşama adım atmalarında yardımcı oluyor.

21.04.2025 14:27  Güncelleme: 14:30
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan ve vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanan Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi, Efeler'in ardından Kuşadası ilçesinde de hizmete başladı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi'nde her yaştan vatandaşa ücretsiz hizmet veriliyor. Uzman diyetisyenlerin sağlıklı yaşama adım atmak isteyen vatandaşlar ile buluştuğu birimde danışanlar için özel beslenme programları hazırlanıyor, detaylı vücut analizleri yapılıyor. Düzenli kontrol seansları ile sağlıklı yaşama atılan adımların takibinin de yapıldığı Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi'nde yağ ve kas ölçümü hizmetleri de gerçekleştiriliyor. Birim bünyesinde vatandaşların hastalıklarına uygun beslenme programların yanı sıra anne ve çocuklara yönelik programlar ile sporculara yönelik özel programlar da oluşturulabiliyor.

Kuşadalı vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi hizmetlerinin Kuşadası'nda da kendileri ile buluşmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Aliye Saraya, "Bugün ilk defa buraya geldim. Her şey çok güzeldi, güzel bilgiler aldık burada. Değerlerimizde gayet normal çıktı, beslenme programımız oluşturuldu. Çok iyiyim, daha da iyi olmak için devamlı geleceğim. Özlem Başkanımız her konuda faydalı şeyler yapıyor, biz her hafta pilates derslerine de geliyoruz. Çok teşekkür ederiz" dedi.

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi'ne ilk defa geldiğini söyleyen Hatice Soylu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti ve "Bu hizmeti Büyükşehir Belediyesi bizlere sağladığı için çok teşekkür ederiz. Diyetisyenimiz bize burada çok faydalı bilgiler anlattı, vücudumuz hakkında faydalı şeyler öğrendik. Ben şeker hastasıyım, ara öğün yemiyordum fakat diyetisyenimiz mutlaka ara öğünlerimi aksatmamam gerektiğini söyledi. Protein oranımın eksik olduğunu öğrendim mesela, bunu öğrenmek benim için çok değerli. Buraya gelmeye devam ederek de bunun üstesinden geleceğiz. İnşallah faydasını göreceğime inanıyorum. Özlem Başkanımıza bizleri bu hizmeti sağladığı için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi hakkında detaylı bilgiye 444 13 40 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'nden ulaşmak mümkün. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi Hizmete Girdi - Son Dakika

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