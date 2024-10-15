Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri düzenledikleri operasyonda çok sayıda sahte içki ele geçirdi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede sahte alkol üretimi ve satışına yönelik yürüttükleri operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Soğucak Mahallesi'nde bir adreste sahte alkol üretimi yapıldığına dair alınan istihbarat doğrultusunda başlatılan fiziki takip neticesinde adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalard 36,7 litre sahte içki, 10 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, M.E.K. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuşadası'nda Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
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