Kuşadası'nda sahte kimlikle yakalanan şüpheli hapse gönderildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda sahte kimlikle yakalanan şüpheli hapse gönderildi

Kuşadası\'nda sahte kimlikle yakalanan şüpheli hapse gönderildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şüpheli, sahte kimlik kullanırken jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.05.2024 11:41
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yol kontrol çalışması gerçekleştirildi. Kuşadası ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yapılan kontrollerde jandarma ekipleri, durdurulan bir kişinin sahte kimlik kullandığını fark etti. Ekiplerin dikkatinden kaçamayan ve yapılan incelemede S.O. isimli şahsın "Resmi Belgede Sahtecilik, Banka veya Kredi Kurumlarınca Tahsil Edilmemesi Gereken Krediyi Sağlamak Amacıyla Dolandırıcılık, Sözleşme ve Ekli Belgelerde Sahtecilik Yapmak, Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlama" olmak üzere 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Başka bir şahsa ait kimlik bilgilerini kullanarak sahte yeni tip kimlik ve ehliyet ile yakalanan şüpheli S.O. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda sahte kimlikle yakalanan şüpheli hapse gönderildi - Son Dakika

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