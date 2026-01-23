Kuşadası\'nda bahçeler göle döndü, ağaçlar sular altında kaldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber yaşanan sel baskını sonrasında Davutlar Mahallesi'nde bulunan bahçeler göle döndü, meyve ağaçları sular altında kaldı.

Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçesi başta olmak üzere batı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde meydana gelen taşkınlar sebebiyle bazı arabalar sel sularına kapılırken, birçok noktada da sokak ve caddeler trafiğe kapandı. Yaşanan taşkınlar sebebiyle Deniz Caddesi üzerinde bulunan birçok meyve bahçesi de göle döndü. Bahçeleri koruyan çitler, sel sularıyla yerinden sökülürken, narenciye ve şeftali ağaçları da sular altında kaldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri ise su baskını yaşanan bölgelerde yoğun mesai yaptı. Ekipler hızla, selin yaralarını sarmaya başlarken, aralıklarla etkili olması beklenen yağışlar konusunda dikkatli olunması çağrısı yapıldı. - AYDIN