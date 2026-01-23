Kuşadası'nda bahçeler göle döndü, ağaçlar sular altında kaldı - Son Dakika
23.01.2026 12:08  Güncelleme: 12:13
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Davutlar Mahallesi'ndeki bahçeler sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle bazı arabalar sürüklendi, sokaklar trafiğe kapandı. Belediyesi ekipleri bölgedeki su baskınları için harekete geçti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber yaşanan sel baskını sonrasında Davutlar Mahallesi'nde bulunan bahçeler göle döndü, meyve ağaçları sular altında kaldı.

Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçesi başta olmak üzere batı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde meydana gelen taşkınlar sebebiyle bazı arabalar sel sularına kapılırken, birçok noktada da sokak ve caddeler trafiğe kapandı. Yaşanan taşkınlar sebebiyle Deniz Caddesi üzerinde bulunan birçok meyve bahçesi de göle döndü. Bahçeleri koruyan çitler, sel sularıyla yerinden sökülürken, narenciye ve şeftali ağaçları da sular altında kaldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri ise su baskını yaşanan bölgelerde yoğun mesai yaptı. Ekipler hızla, selin yaralarını sarmaya başlarken, aralıklarla etkili olması beklenen yağışlar konusunda dikkatli olunması çağrısı yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, 3. Sayfa, Davutlar, Kuşadası, Aydın, Son Dakika

