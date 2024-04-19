Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işletme önünde meydana gelen silahlı kavga olayına karışan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir işletme önünde kavga ve silahla ateş edilmesi olayı meydana gelmesi üzerine bahse konu adrese polis ekipleri sevk edildi. Bahse konu yerde Ö.K. isimli şahsın iki arkadaşı ve 3 kadın arkadaşı ile birlikte mekana gelerek, alkol aldıktan sonra bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Ö.K. isimli şahsın arkadaşları Z.S., B.S., T.K., C.K. ve D.İ. isimli şahısların geldiği ve av tüfeği ile işyeri ve havaya ateş edildiğinin tespit edilmesi üzerine olaya karışan B.S., Ö.K., T.K., Z.S., C.K. ve D.İ. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan av tüfeği ile birlikte toplam 2 adet ruhsatlı av tüfeğine el konuldu. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri mahkeme tarafından T.K., Z.S., C.K. ve D.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.K. ve B.S. isimli şahıslar tutuklandı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuşadası'nda İşletme Önünde Silahlı Kavga: 2 Tutuklama - Son Dakika
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, H.Ç. isimli şüphelinin yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı bilgisi üzerine Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 2 tabanca, seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği ve 1846 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı tarihi "sus payı" davasında 12 jüri üyesinin belirlenmesinden dakikalar sonra mahkeme binasının önünde gelen bir kişi kendini ateşe verdi.
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