Kuşadası'nda Şok Uygulama: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Şok Uygulama: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kuşadası\'nda Şok Uygulama: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yunus timleri, Kuşadası'nda yaptıkları uygulamada ruhsatsız silah ve esrar buldu, 2 kişi gözaltına alındı.

23.09.2024 17:38
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunus timleri tarafından otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik yapılan şok uygulamalarında 1 ruhsatsız tabanca, 2 kutu mermi, kesici alet ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Yunus timleri saatlerinde gece saatlerinde İkiçeşmelik Mahallesi'nde şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulama esnasında durdurulan bir araçtan indirilen şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada, 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 69 mermi ile 24 santimetre uzunluğunda av bıçağı ele geçirildi. Yine aynı uygulama sırasında durdurulan bir motosikletin bagaj kısmında da 2 parça halinde toplam 15 gram esrar bulundu. Otomobil sürücüsü B.A ile motosiklet sürücüsü S.A gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Şok Uygulama: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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