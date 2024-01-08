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Kuşadası'nda Sürüklenen Lastik Bot İçerisindeki 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Sürüklenen Lastik Bot İçerisindeki 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisinde bulunan 9 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kuşadası\'nda Sürüklenen Lastik Bot İçerisindeki 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı
08.01.2024 - 09:52,
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde sürüklenen 9 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Sürüklenen Lastik Bot İçerisindeki 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası'nda Sürüklenen Lastik Bot İçerisindeki 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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