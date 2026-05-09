Kuşadası\'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki üç kişi kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde 3 şahıs bulunan özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu şahıslar, özel tekne ile birlikte Kuşadası Balıkçı Barınağı'na intikal ettirildi. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN