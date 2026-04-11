Kuşadası\'nda Takla Atan Otomobilden Sağ Kurtuluş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yola çıkan beton mikserine çarpmamak için manevra yaptığı öğrenilen 80 yaşındaki sürücü, takla atan araçtan sağ kurtuldu.

Kaza, Kuşadası ilçesi Değirmendere Mahallesi Göcek Kavağı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AAJ 974 plakalı otomobilin sürücüsü S.M.(80), seyir halindeyken iddiaya göre şantiyeden aniden yola çıkan beton mikserine çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada yol kenarında bulunan büyük bir taşa çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrol amaçlı Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN