Kuşadası'nda Takla Atan Otomobilden Sağ Kurtuluş - Son Dakika
Kuşadası'nda Takla Atan Otomobilden Sağ Kurtuluş

Kuşadası\'nda Takla Atan Otomobilden Sağ Kurtuluş
11.04.2026 19:19
80 yaşındaki sürücü, beton mikserine çarpmamak için manevra yaparken takla atan araçtan sağ çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yola çıkan beton mikserine çarpmamak için manevra yaptığı öğrenilen 80 yaşındaki sürücü, takla atan araçtan sağ kurtuldu.

Kaza, Kuşadası ilçesi Değirmendere Mahallesi Göcek Kavağı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AAJ 974 plakalı otomobilin sürücüsü S.M.(80), seyir halindeyken iddiaya göre şantiyeden aniden yola çıkan beton mikserine çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada yol kenarında bulunan büyük bir taşa çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrol amaçlı Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kuşadası, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda Takla Atan Otomobilden Sağ Kurtuluş - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuşadası'nda Takla Atan Otomobilden Sağ Kurtuluş - Son Dakika
