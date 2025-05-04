Kuşadası'nda Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kuşadası'nda Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kuşadası\'nda Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aydın Kuşadası'nda motosiklet kazasında sürücü Ahmet Nuri Kıyık hayatını kaybetti. Kaza anı görüntülendi.

04.05.2025 11:17
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kuşadası Kadınlar Denizi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Nuri Kıyık'ın (36) kullandığı motosiklet, bir anda kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, Kayık'da yola düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Kıyık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kayık'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza, anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ahmet Nuri Kıyık'ın hayatını kaybettiği trafik kazası ise çevredeki bir is yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin virajı dönmesinin ardından refüje çarpması savrulması yer alıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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