Kuşadası'nda Uyuşturucu Kullanan 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Uyuşturucu Kullanan 7 Şüpheli Yakalandı

Kuşadası\'nda Uyuşturucu Kullanan 7 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheli, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada esrar, sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

06.05.2024 12:48
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız dürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda B.S., İ.K., E.O., S.O.T. ve Ş.O. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar, 52 adet sentetik uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca yakalanan B.S., İ.K., E.O., S.O.T., Ş.O., U.U. ve İ.Ö. isimli 7 şüphelinin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Uyuşturucu Kullanan 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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