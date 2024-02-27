Kuşadası\'nda uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

3.Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satıldığına dair istihbarat alan polis ekipleri adresi fiziki takibe alan ekibe aldı. Bir süre sonra operasyon için düğmeye basan ekipler, evde yaptıkları aramalarda komidinin içine saklanmış vaziyette 76,9 gram esrar maddesi, 1 adet değirmen, 1 adet elek özellikli cam şişe ve 1 adet de hassas terazi ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, evde bulunan O.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN