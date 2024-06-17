Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele çerçevesindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmada Kuşadası ilçesinde M.D. ve M.Ş. isimli şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca yakalanan M.D., M.Ş., F.D., C.Ç., U.İ.T., M.Ş. ve S.B. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN