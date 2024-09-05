Kuşadası\'nda Uyuşturucu Baskını: 79 Skunk Bitkisi Ele Geçirildi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen baskında 79 adet skunk bitkisi ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi'nde M.Ş.A. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine baskın düzenledi. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda ikamet ve eklentilerinde 79 adet skunk bitkisi, 770 gram kubar esrar ve 1 adet hırsızlığa konu olan ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.Ş.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN