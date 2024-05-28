Kuşadası\'nda Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçemiz genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürdükleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda elde edilen bilgiler doğrultusunda Kuştur Uygulama Noktası'nda kontrollü olarak durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi. Araçta yapılan detaylı aramalar neticesinde 26 adet yeşil reçeteye tabi hap, 5,81 gram tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan C.Z. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN