Kuşadası'nda yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kuşadası'nda yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi

Kuşadası\'nda yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, takibe aldıkları iki araçta uyuşturucu madde buldu. G.Ö. isimli şahsın aracında 7.7 gram esrar, B.D. isimli şahsın aracında ise 510 gram esrar ele geçirildi.

03.05.2024 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başarılı çalışmalarını sürdüren narkotik ekipleri, takibe aldıkları iki araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında etkin ve kararlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuştur bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 araç kontrol altına alındı. G.Ö. isimli şahsın aracında Narkotik Köpeği Honaz ile yapılan aramada 8 parça halinde toplam 7.7 gram esrar maddesi ele geçirildi. Aynı operasyonda, B.D. isimli şahsın aracında ise aracın bagaj yedek stepne bölümünde gizlenmiş vaziyette 510 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheliler, adli makamlara sevk edilmek üzere gerekli yasal işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA

Operasyon, Narkotik, Kuşadası, Aydın, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:55 CHP lideri Özel’den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
15:42 Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında Vatandaş hayır simidi dağıttı Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:15 1 Mayıs’ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 16:34:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement