Kuşadası\'nda yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başarılı çalışmalarını sürdüren narkotik ekipleri, takibe aldıkları iki araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında etkin ve kararlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuştur bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 araç kontrol altına alındı. G.Ö. isimli şahsın aracında Narkotik Köpeği Honaz ile yapılan aramada 8 parça halinde toplam 7.7 gram esrar maddesi ele geçirildi. Aynı operasyonda, B.D. isimli şahsın aracında ise aracın bagaj yedek stepne bölümünde gizlenmiş vaziyette 510 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheliler, adli makamlara sevk edilmek üzere gerekli yasal işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN