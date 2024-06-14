Kuşadası'nda Yaya Yollarını Kullanan Motosiklet Sürücülerine 70 Bin 475 TL Cezai İşlem

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaya yollarını kullanan 29 motosiklet sürücüsüne toplamda 70 bin 475 TL idari para cezası uygulandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Asayiş Timleri ve Kuşadası Belediyesi Zabıta ekiplerince Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi sahil hattında denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde motorlu taşıtların girmesinin yasak olduğu bisiklet veya yaya yolunda seyir halinde bulunan 29 motosikletli şahsa kişi başı 2 bin 52 TL ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri olmak üzere toplamda 70 bin 475 TL idari para cezası uygulandı. Yaya yollarını kullanan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN