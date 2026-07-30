Kuşadası’nda zabıta memurunu darbeden 2 kadın dilenci tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde zabıta memuru E.A,'yı darbeden 2 kadın dilenci, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü memuru E.A, ekip arkadaşlarıyla devriye görevi yaptığı sırada E.S. ve E.K'nin Atatürk Bulvarı üzerinde çocuklarıyla birlikte dilencilik yaptığını tespit etti. E.A, iki kadın dilenciyi uyarınca aralarında çıkan tartışma kavgaya döndü. Bu sırada kadın dilenciler taş ve sopayla E.A'yı darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.A. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kadın dilenciler kaçtı. Dilencileri yakalamak için çalışma başlatan polis, iki kadını Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından dün adliye sevk edilen 2 kadın dilenci çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kuşadası Belediyesi yetkilileri de yaptıkları açıklamada, halkın huzurunu bozan ve sosyal istismara yol açan dilencilik faaliyetlerine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.