Kuşadası\'ndaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Pamucak yolu oteller mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarını ise sahildeki turistler meraklı gözlerle izledi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN