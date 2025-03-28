Kuşadası Tapu Müdürü'ne Tuzak: Bayıltıp Tehdit Ettiler - Son Dakika
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Kuşadası Tapu Müdürü'ne Tuzak: Bayıltıp Tehdit Ettiler

Kuşadası'nda tapu müdürünü bayıltarak zorla iş yaptırmaya çalışan 3 şüpheli tutuklandı.

28.03.2025 18:59
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Tapu müdürüne akılalmaz tuzak

Eter koklatıp bayılttılar, uygunsuz görüntülerini çektiler

Kuşadası Tapu Müdürünü bayıltıp silah zoruyla iş yaptırmaya çalışan 3 şüpheli tutuklandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yemek kuryesi kılığına girip, tapu müdürünü eterle bayıltıp uygunsuz görüntülerini çeken, silah zoruyla senet imzalatıp zorla iş yaptırmaya çalışan 4 kadın şüpheliden biri adli kontrolle serbest bırakılırken, üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen iki şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz 19 Mart günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Tapu ve Kadastro Müdürü İ.K.'nin evinin kapısı çalındı. Kapıyı açan İ.K., yemek siparişi vermediğini söylediği anda elinde silah bulunan bir erkek ve kurye kılığına girmiş kadın zorla eve girdi.

Eter koklatıp bayılttılar

Tapu ve Kadastro Müdürü İ.K.'yi eter koklatıp bayıltan şüpheliler planlarını devreye soktu. İ.K.'nin bir kadınla uygunsuz fotoğraf ve videolarını çeken şahıslar, bununla da yetinmeyip İ.K.'nin eline silah tutturup tetiğe basarak bir el ateş ettirdi. Bir süre sonra kendine gelen İ.K., şahıslardan ne istediklerini sordu. Silahlı kişilerin tapu müdürüne "Yarın İstanbul'dan bir arkadaşımız gelecek ve bir işi var, bu işi yapacaksın" dedikleri, eline tutuşturdukları silahla da cinayet işlendiğini söyleyerek korkuttukları öğrenilirken, ayrıca bir kağıda zorla "50 bin dolar aldım" yazdırıp imza attırdıkları öğrenildi. Müdürü çeşitli yöntemlerle tehdit eden şahıslar daha sonra evden ayrıldı.

Müdür şikayetçi oldu, emniyet harekete geçti

Yaşadığı dehşet dolu dakikalardan sonra Tapu ve Kadastro Müdürü İ.K., soluğu Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yanında aldı. Yapılan ihbar ve şikayetin ardından harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, İzmir'de ve Kuşadası'nda eşzamanlı operasyon düzenledi. İzmir'de düzenlenen operasyonda M.Ç., S.H.K. ve A.Ö. kıskıvrak yakalandı. Kuşadası'nda yapılan operasyonda ise T.Ç., saklandığı yerde yakalandı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen kadın şüphelilerden A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ç., S.H.K. ve T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen iki şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası Tapu Müdürü'ne Tuzak: Bayıltıp Tehdit Ettiler - Son Dakika

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