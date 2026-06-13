Kusar'da Nehre Düşen Çocuk Kurtarıldı, Dede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kusar'da Nehre Düşen Çocuk Kurtarıldı, Dede Hayatını Kaybetti

13.06.2026 18:59
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Azerbaycan'ın Kusar bölgesinde nehre düşen çocuk, polis memurunun müdahalesiyle kurtarıldı.

Azerbaycan'ın Kusar bölgesinde nehre düşerek mahsur kalan çocuk, olay yerindeki polis memurunun müdahalesiyle kurtarıldı. Torununu kurtarmak için suya atlayan dede ise akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Azerbaycan'ın Kusar bölgesinde bir çocuk nehre düştü. Azerbaycan medyasında yer alan bilgilere göre, yardım bekleyen çocuk, olay yerinde bulunan ve Kusar İlçe Polis Şubesi'nde görev yapan bir polis memurunun hızlı müdahalesi sayesinde sudan çıkarıldı.

Olayda, 65 yaşındaki dede Şamil Muradov'un da torunun kurtarmak için suya girdiği kaydedildi. Ancak, Muradov'un güçlü akıntıya kapıldığı ve boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kusar'da Nehre Düşen Çocuk Kurtarıldı, Dede Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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