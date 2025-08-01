Kütahya Belediye Başkanı Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Uyardı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, son günlerde artış gösteren dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Belediye Başkanı Kahveci'nin yaptığı açıklamada, belediye başkanı, başkan yardımcıları ve yöneticilerin isimleri kullanılarak bazı vatandaşlardan maddi taleplerde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Belediyemiz adına yapılan bu tür talepler tamamen asılsızdır ve dolandırıcılık amacı taşımaktadır. Kurumumuzun, bağlı birimlerimizin ve yöneticilerimizin adı kullanılarak yapılan bu tür girişimler yasal olarak suç teşkil etmektedir. Benzer durumlarla karşılaşmanız halinde vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurunuz" ifadelerine yer verildi.

Kütahya Belediyesi, vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. - KÜTAHYA