Kütahya\'da 13.34 gram esrar ele geçirildi

Kütahya'da Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından bir araç sürücüsünün yapılan üst aramasında 13.34 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Akkent Mahallesi TOKİ yolunda şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde durdurulan araç sürücüsü M.B. (68) isimli şahsın yapılan üst aramasında 13.34 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA