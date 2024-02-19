Kütahya'da 3 yaşındaki çocuk, boğazına kaçan lokum parçası nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da 3 yaşındaki çocuk, boğazına kaçan lokum parçası nedeniyle hayatını kaybetti

Kütahya\'da 3 yaşındaki çocuk, boğazına kaçan lokum parçası nedeniyle hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde 11 gün önce boğazına kaçan lokum parçasının nefes borusuna yapışması sonucu nefes almada zorluk çeken 3 yaşındaki Alparslan Erdoğu, tedavi gördüğü Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 11 günlük yaşam savaşını kaybetti. Alparslan, Emet ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

19.02.2024 10:21  Güncelleme: 10:21
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Kütahya'nın Emet ilçesinde 11 gün önce boğazına kaçan lokum parçasının nefes borusuna yapışması sonucu nefes almada zorluk çeken 3 yaşındaki Alparslan Erdoğu, tedavi gördüğü Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 11 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 11 gün önce ilçe esnaflarından Burak Erdoğu'nun oğlu 3 yaşındaki Alparslan'ın boğazına yediği lokumun parçası kaçtı. Nefes borusuna yapışan lokum nedeniyle nefes almada zorluk yaşayan ve nefes borusu zarar gören minik Alparslan, Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakım ünitesinde 11 günlük yaşam savaşını kaybeden minik Alparslan, Emet ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da 3 yaşındaki çocuk, boğazına kaçan lokum parçası nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

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