Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 5 dakika arayla peş peşe dört deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, bugün saat 07.15'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Simav, bu depremden 1 dakika sonra, saat 07.16'dA bir kez daha sallandı. Büyüklüğü 3.8 olarak ölçülen bu depremin derinliği ise 11,19 kilometre olarak ölçüldü. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.
Beşik gibi sallanan Simav iki depremin ardından saat 07.17'de bir kez daha 3.8 ile sallandı. Aynı bölge son olarak ise 07.20'de 3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.
07.15 - 3.4 büyüklüğünde
07.16 - 3.8 büyüklüğünde
07.17 - 3.8 büyüklüğünde
07.20 - 3 büyüklüğünde
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da 5 dakikada 4 deprem - Son Dakika
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