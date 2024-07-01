Kütahya'da 608 Şahıstan 210'u Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da 608 Şahıstan 210'u Tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2024 yılının ilk 6 ayında yapılan operasyonlarda 608 şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslardan 210'u tutuklandı. Ayrıca, yapılan sorgulamalarda 601 bin 25 şahıs ve 281 bin 710 araç kontrol edildi. 756 yoklama kaçağı yakalandı ve 57 hacizli araç yediemin otoparkına çekildi. Olaylarda çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 397 şahıs yakalandı ve 539 şahıs ceza infaz kurumuna teslim edildi. Valilik tarafından alınan kararlarla pavyonlar, ikametler ve işletmeler kapatıldı, mühürlendi ve idari para cezaları uygulandı. Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya izin vermeyeceğini vurguladı.

01.07.2024 10:04
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce 2024 yılının ilk 6 ayında yakalanarak gözaltına alınan 608 şahıstan 210'nunun tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı ilk 6 ayında 601 bin 25 şahıs ve 281 bin 710 araç sorgulandı, yoklama kaçağı 756 şahıs yakalandı. 57 haciz yakalamalı araç yediemin otoparkına çektirildi. Meydana gelen 5 bin 612 asayiş olayında 6 bin 758 şahsa şüpheli olarak işlem yapılırken, gözaltına alınan 608 şahıstan 210'nu tutuklandı. Olaylarda 100 adet tabanca, 90 adet tüfek,118 adet kurusıkı tabanca, bin 947 adet fişek, 524 adet tüfek kartuşu ve 571 adet kesici alet ele geçirildi. Aranan 2 bin 397 şahıs yakalanırken, 539 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 10 pavyon ruhsatlı işletme asayişe müessir olaylar, genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 8 Ocak 2024 tarihinde Valilik kararıyla kapatıldı. Fuhşa yer ve imkan sağlama suçundan 17 ikamet 90 gün süre ile mühürlendi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 5 kıraathane 30 günü süre ile 1 dernek süresiz olarak mühürlendi. Gece saat 22.00'den sonra alkol satışı yapan 10 tekel bayisine 3 milyon 412 bin 230 TL, 6 apart ve 1 oto kiralama şirketi işletmeye 475 bin 713 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozan, toplum huzurunu ve toplum güvenliğini tehdit eden çete ve benzeri oluşumlarda bulunan tüm şüphelilerin Kütahya T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği, kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehdit eden hiçbir şahsa, yapıya veya gruba kesinlikle izin verilmeyeceğine vurgu yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da 608 Şahıstan 210'u Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 608 Şahıstan 210'u Tutuklandı - Son Dakika
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