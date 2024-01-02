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Kütahya'da 88 Bin 927 Şahıs ve 5 Bin 330 Araç Sorgulandı - Son Dakika
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Kütahya'da 88 Bin 927 Şahıs ve 5 Bin 330 Araç Sorgulandı

Kütahya'da çarşı ve mahalle bekçileri tarafından 2023 yılında yapılan çalışmalarda, toplamda 88 bin 927 şahıs ve 5 bin 330 araç sorgulandı. Bu sorgulamalar sonucunda farklı suçlardan aranması olan 237 şahıs yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan 172 şahsa işlem yapıldı. Toplamda 136,1 gram metanfetamin, 249,95 gram bonzai, 107,71 gram esrar, 11,80 gram skunk ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca, 17 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 16 adet kurusıkı tabanca ve diğer silahlar da ele geçirildi. Şahıslar hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun çerçevesinde işlem yapıldı ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde 167 şahsa idari işlem uygulandı. Hırsızlık, silahlı yaralama ve çalıntı araç gibi suçlardan da şahıslar yakalandı ve işlem yapıldı.

Kütahya\'da 88 Bin 927 Şahıs ve 5 Bin 330 Araç Sorgulandı
02.01.2024 - 10:36,
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Kütahya'da çarşı ve mahalle bekçilerince 2023 yılında toplam 88 bin 927 şahıs ve 5 bin 330 aracın sorgulandığı, farklı suçlardan aranması olan 237 şahsın yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl merkezinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından 2023 yılında yapılan çalışmalarda, toplamda 88 bin 927 şahıs ve 5 bin 330 araç sorgulandı. Farklı suçlardan aranması olan 237 şahıs yakalandı. Yoklama kaçağı olarak aranan 529 şahsa tebligat yapıldı. Kayıp olarak aranan 17 şahıs ve yaşı küçük 1 şahıs bulundu. Yasal kalış hakkı bulunmayan 14 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan 172 şahsa işlem yapıldı.

136,1 gram metanfetamin, 249, 95 gram bonzai, 107,71 gram esrar, 11,80 gram skunk, 471 adet sentetik ecza, 1 adet ecxtacy hap, 4 tüp sıvı bonzai, uyuşturucu içiminde kullanılan 29 adet payp ele geçirildi. 17 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 16 adet kurusıkı tabanca, 5 adet havalı tabanca, 7 adet av tüfeği kartuşu, 217 adet dolu fişek, 16 adet kurusıkı fişeği, 6 adet havalı tabanca fişeği, 7 adet muhtelif silah parçaları ele geçirildi.

377 adet kesici delici alet yakalanırken, şahıslar hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun çerçevesinde işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu çerçevesinde 167 şahsa toplamda 105 bin 859 TL idari işlem yapıldı.

4 adet hırsızlık konularından 11 şahıs suçüstü, 1 şahıs silahlı yaralama şüphelisi olarak yakalandı. 5 şahıs suçüstü işyeri ve kurumdan yakalandı. 7 adet çalıntı olarak değerlendirilen plakasız şase numarası kazınmış motosiklet otoparka çektirildi. 1 adet çalıntı kaydı girilen araç sahibine teslim edildi, 2 adet yakalaması olan araç bulundu. 115 araç sürücüsüne çeşitli suçlardan trafik cezası uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Kütahya, Güvenlik, Hırsızlık, Uyuşturucu, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da 88 Bin 927 Şahıs ve 5 Bin 330 Araç Sorgulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 88 Bin 927 Şahıs ve 5 Bin 330 Araç Sorgulandı - Son Dakika
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