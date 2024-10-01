Kütahya\'da Alkol Denetimi: 5 Sürücü Trafikten Men Edildi

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Jandarma Trafik ve Asayiş Timlerince Kütahya genelinde yapılan alkol denetiminde, yasal sınırların üzerinde alkol aldığı tespit edilen 5 sürücüye toplam 32 bin 195 TL tutarında trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgelerine 6 ay süre ile el konularak trafikten men edildi.

Kütahya İl genelinde Jandarma Trafik ve Asayiş timlerinin katılımıyla, trafik güvenliği sağlamak, alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı kazaları önlemek ve trafikte diğer yol kullanıcılarının huzur ve güven içerisinde seyahatlerini sağlamak maksadıyla alkol denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde teknik cihazlarla ölçümü yapılan 452 sürücüden yasal sınırların üzerinde alkol aldığı tespit edilen 5 sürücüye toplam 32 bin 195 TL tutarında trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgelerine 6 ay süre ile el konularak trafikten men edildi. - KÜTAHYA