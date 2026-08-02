Kütahya’da altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 1 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesi Marmara Sokak'ta yürütülen altyapı ve su hattı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Su işleri personeli M.E., aniden çöken toprağın altında kalarak yaralandı. İşçinin mesai arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, göçük altında kalan işçiyi dikkatli bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden M.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Göçüğün meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Toprak kaymasının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.