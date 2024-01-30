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Kütahya'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya Valisi Musa Işın'ın başkanlığında, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kaymakamlar ve ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla Asayiş ve Güvenlik Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, asayiş olayları, uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılıkla mücadele, trafik kazaları ve düzensiz göç konuları ele alındı.

Kütahya\'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi
30.01.2024 - 09:54,
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Kütahya'da, Vali Musa Işın'ın başkanlığında, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kaymakamlar ve ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; Asayiş olayları, uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılıkla mücadele, trafik kazaları, düzensiz göç konuları görüşüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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