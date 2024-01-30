Kütahya\'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya'da, Vali Musa Işın'ın başkanlığında, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kaymakamlar ve ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; Asayiş olayları, uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılıkla mücadele, trafik kazaları, düzensiz göç konuları görüşüldü. - KÜTAHYA