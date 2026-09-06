Kütahya'da beyaz eşya servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Kütahya'da beyaz eşya servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kütahya\'da beyaz eşya servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Kütahya Mithatpaşa Caddesi'nde beyaz eşya servisi olarak kullanılan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.

Kütahya'da beyaz eşya servisi olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangın Mithatpaşa Caddesi üzerinde beyaz eşya servisi olarak kullanılan bir dükkanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ekipleri ve sağlık ekipleri de müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Beyaz Eşya, Güvenlik, İnceleme, 3. Sayfa, İtfaiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da beyaz eşya servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da beyaz eşya servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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