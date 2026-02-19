Kütahya'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

Kütahya\'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ağır Yaralı
19.02.2026 06:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da bir çay evinde bıçaklı saldırıda Y.K. ağır yaralandı, şüpheli yakalandı.

Kütahya'da bir çay evinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir çay evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz açıklanmayan bir şüpheli, çay ocağında müşteri olarak bulunan Y.K.'ya bıçakla saldırdı. Omuz ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Y.K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şüphelinin çay evine girerek Y.K.'yı bıçakladığı anların yer aldığı görüldü.

Şüpheli, olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Meydan Mahallesi, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

06:54
Olay görüntü Ünlü oyuncu çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi
Olay görüntü! Ünlü oyuncu çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi
06:43
Arap dünyası şokta Pedofil milyarder onu yanından hiç ayırmamış
Arap dünyası şokta! Pedofil milyarder onu yanından hiç ayırmamış
06:23
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz
06:12
Ramazan’ın ilk günü Türkiye’nin yanı başında tarihi bir adım atıldı
Ramazan'ın ilk günü! Türkiye'nin yanı başında tarihi bir adım atıldı
03:00
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 07:06:06. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.