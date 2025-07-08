Kütahya\'da Biçerdöver Yangını: 2,5 Dekar Buğday Alanı Zarar Gördü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde biçerdöverden çıkan kıvılcımın hububat ekili alanı tutuşturması sonucu çıkan yangında 2,5 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Bağlaryanı mevkiinde hasat yapan biçerdöverden çıkan kıvılcım hasat edilen ekin saplarını tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede buğday ekili alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri, orman ve sağlık personeli sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik uğraşları sonucu çevredeki diğer ekili alanlara yayılmadan söndürüldü. Yangında 2,5 dekar hububat ekili alan küle döndü.

Bu arada yangın mahalline gelen Kaymakam Muhammet Samet Bahar ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş yangın hakkında biçerdöver ve tarla sahipleriyle görüştü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA