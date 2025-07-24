Kütahya\'da Biçerdöver Yangını: 500 Dekar Alan Zarar Gördü

Kütahya'nın Emet ilçesi Aydıncık köyünde biçerdöverden çıkan kıvılcımın ekili alanı tutuşturması sonucu çıkan yangında 500 dekar ekili alan zarar gördü.

Aydıncık köyünde hasat yapan biçerdöverden çıkan kıvılcım ekili alanı tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Emet ve Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekipleri ile 4 arazöz ve Orman İşletmesine ait 3 arazöz sevk edildi. Çevre köylerden gelen çok sayıda pulluk ve tankerli traktörlerinde destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yangından yaklaşık 500 dekar ekili alan hasar gördü. - KÜTAHYA