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Kütahya'da bin 890 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da bin 890 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yapılan çalışmalar sonucu durdurulan bir şahsın çantasında bin 890 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kütahya\'da bin 890 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
15.12.2023 - 09:57,  Güncelleme: 09:58
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde çantasında bin 890 adet sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Altıntaş İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu şüphe üzerine durdurulan F.K. isimli şahsın çantasından bin 890 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Altıntaş, Kütahya, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da bin 890 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da bin 890 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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