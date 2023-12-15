Kütahya\'da bin 890 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde çantasında bin 890 adet sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Altıntaş İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu şüphe üzerine durdurulan F.K. isimli şahsın çantasından bin 890 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA