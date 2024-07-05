Kütahya'da Bonzai Operasyonu: 2 Tutuklama

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Kütahya'da, üzerlerinde 3 bin 844 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai bulunan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde il merkezinde durdurulan bir araçta ve içerisinde bulunan H.D., A.U., H.H.Y. ve M.Y. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 5 parça halinde toplamda 3 bin 844 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen, şahıslardan H.H.Y ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D ve A.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA