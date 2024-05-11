Kütahya'da Bonzai Operasyonu: İstanbul'dan Getirilen 45 Bin 71 Kullanımlık Kağıda Emdirilmiş Bonzai ile Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Bonzai Operasyonu: İstanbul'dan Getirilen 45 Bin 71 Kullanımlık Kağıda Emdirilmiş Bonzai ile Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı

Kütahya\'da Bonzai Operasyonu: İstanbul\'dan Getirilen 45 Bin 71 Kullanımlık Kağıda Emdirilmiş Bonzai ile Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı

Kütahya'da İstanbul'dan getirilen 45 bin 71 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ile yakalanan 2'si açık cezaevinden izinli çıkan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahıslar otogarda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, çöp poşeti içinde 45 bin 71 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

11.05.2024 08:54
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Kütahya'da İstanbul'dan getirdikleri 45 bin 71 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ile yakalanan 2'si açık cezaevinden izinli çıkan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Kütahya'ya uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilen A. Ö. (26 ) ile Kütahya Açık Cezaevinden izinli çıkan Y.Ş. (41) ve İ. L. (59 ) isimli şahısların otogarda otobüsten inmek üzere hazırlanırken ekipleri fark edip içinde uyuşturucu madde bulunan çöp poşetini otobüsün içine gizlemeye çalıştıklarının görülmesi üzerine şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, çöp poşeti içine konulmuş toplam 45 bin 71 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Kütahya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Bonzai Operasyonu: İstanbul'dan Getirilen 45 Bin 71 Kullanımlık Kağıda Emdirilmiş Bonzai ile Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Bonzai Operasyonu: İstanbul'dan Getirilen 45 Bin 71 Kullanımlık Kağıda Emdirilmiş Bonzai ile Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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