Kütahya'da Bursaspor Taraftarlarına Saldırı - Son Dakika
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Kütahya'da Bursaspor Taraftarlarına Saldırı

Kütahya\'da Bursaspor Taraftarlarına Saldırı

Kütahya'da Bursaspor taraftarlarıyla vatandaşlar arasında iki ayrı saldırı olayı yaşandı.

10.03.2025 01:58
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Kütahya'da, Bursaspor taraftarları ile bazı vatandaşlar arasında çıkan olaylarda iki ayrı saldırı gerçekleşti. Polis, olaylara karışan şahısların kimliklerini tespit ederken, şüphelilerin firari olduğu öğrenildi.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen ilk olayda, Ahmet Çağlar isimli vatandaş, ablasına ait 43 BF 907 plakalı araç ile seyir halindeyken, Bursaspor taraftarlarının saldırısına uğradı. İddialara göre, 16 KP 119 plakalı araçtan ve plakası belirlenemeyen bir Mercedes otobüsten inen taraftarlar, Çağlar'ın aracına saldırarak camları kırdı, tamponuna tekmeler attı ve hakaret etti.

Polis ekipleri olay yeri incelemesini tamamladı. Saldırganlardan birinin 16 KP 119 plakalı aracın sürücüsü Mümin Kaplan olduğu tespit edilirken, mağdur Ahmet Çağlar'a GBT kontrol noktalarında elde edilen fotoğraflar gösterilerek teşhis işlemi yapıldı.

Firari durumdaki Mümin Kaplan, Mustafa Küpeli, Ekrem Şenvardar ve Burak Tortop hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem başlatıldı.

Baba ve oğula saldırı: Yumruk, sopa ve telefon gaspı

İkinci olay ise Zafertepe Mahallesi Germiyan Kampüsü önünde yaşandı. İlyas Etyemez ve oğlu Oğuzhan Etyemez, seyir halindeyken yanlarında duran Bursaspor taraftar otobüsünden inen şahısların saldırısına uğradı. İlyas Etyemez'in gözüne yumruk atıldığı, oğlunun ise sopayla darp edildiği öğrenildi. Ayrıca Oğuzhan Etyemez'e ait iPhone 14 Pro Max marka telefon gasp edildi.

Aracın camları, sol dikiz aynası ve arka çamurluğu da zarar gördü. Baba ve oğlun sağlık kontrollerinde hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

20 kişi firari, soruşturma sürüyor

Bu olayla bağlantılı olarak firari 20 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Polis, yapılan GBT kontrolleri ve teşhis işlemleri sonucu şüphelileri belirledi. Telefonu çaldığı iddia edilen Osman Topcu'nun da teşhis edildiği bildirildi.

Her iki olayda da firari şüphelileri yakalamak için polis çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma tamamlandığında şüpheliler hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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