Kütahya'da Büyücülük ve Muskacılık Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kütahya'da Büyücülük ve Muskacılık Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Kütahya\'da Büyücülük ve Muskacılık Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Kütahya'da insanların dini duygularını istismar ederek büyücülük, muskacılık ve üfürükçülük yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan baskınlarda çeşitli materyaller ele geçirdi.

30.05.2024 22:57
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Kütahya'da insanların dini duygularını istismar ederek büyücülük, muskacılık ve üfürükçülük yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık, Ahlak, Cinayet ve Hırsızlık Büro Amirlikleri ekipleri insanların dini duygularını istismar ederek üfürükçülük, muskacılık ve büyücülük yaptıkları belirlenen 4 şahıs ve şahıslara ait 4 ikamet ve 1 işyerine yönelik eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonlarda E.G. (25), N.K. (47), D.B. (60) ve C.Ö. (66) isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Yapılan işyeri ve ikamet aramalarında, 200 adet muska, çeşitli sembollerin bulunduğu çerçeveli resimler ve çeşitli sembollerin bulunduğu bez parçaları, çeşitli otlar, alacak verecek miktarlarının yazılı olduğu çeşitli ajandalar, büyü ve muska işlerinde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Büyücülük ve Muskacılık Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Büyücülük ve Muskacılık Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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