Kütahya\'da çıkan yangın tarlalara sıçradı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir barakada çıkan yangın tarlalara sıçradı.

Yangın, Domaniç'te Karşıyaka Mezarlığı'na yakın bir barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ahşap barakada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Barakadan çıkan yangın tarlalara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Domaniç Belediyesi, Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Domaniç Orman İşletmesine ait arazözler tarafından alevler kontrol altına alındı. - KÜTAHYA