Kütahya\'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

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Kütahya'nın Emet ilçesi Hurşitler çiftliği mevkiinde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hurşitler çiftliğinde gece saatlerinde Şenol Özay'a ait tek katlı boş olan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına Emet Belediyesi, Emet Bor İşletme Müdürlüğü ve Orman İşletmesine ait 7 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, evde bulunan eşyalarda büyük zarar gördü. - KÜTAHYA