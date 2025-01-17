Kütahya'da Çocuk İstismarı Zanlısı Yakalandı

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Kütahya'da çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, ayrıca çocuğun cinsel istismarı ve tehdit suçları olmak üzere hakkında toplamda 2 suç kaydı bulunan A.H.T. (20) isimli şahıs yakalanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA