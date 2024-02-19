Kütahya'da durdurulan araçta bin 600,16 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da durdurulan araçta bin 600,16 gram kokain ele geçirildi

Kütahya\'da durdurulan araçta bin 600,16 gram kokain ele geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen bir şahsın aracı durduruldu. Araçta yapılan aramada, 3 parça halinde toplam bin 600,16 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilecek.

19.02.2024 11:28
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Kütahya'da durdurulan araçta bin 600,16 gram kokain ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen B.B.SUAR (59) isimli şahsın aracı çevreyolu üzerinde durduruldu. Araçta narkotik köpeği "Thor"ile yapılan aramada, 3 parça halinde toplam bin 600,16 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da durdurulan araçta bin 600,16 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da durdurulan araçta bin 600,16 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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