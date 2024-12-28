Kütahya'da Düzensiz Göç Denetimi

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kapsamlı bir huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında metruk alanlar, şehir giriş ve çıkışındaki kontrol noktaları, yabancı uyruklu vatandaşların yoğun olarak ikamet ettiği bölgeler, terminaller, toplu taşıma durakları ve eğlence mekanlarında denetimler yapıldı.

Denetimler sonucunda bin 7 kişi sorgulandı. Ülkeye pasaportla giriş yaptığı belirlenen 14 yabancı uyruklu şahsın evrakları kontrol edildi, 137 araç incelendi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında iki ayrı suçtan aranması bulunan S.A.I.I. (40) isimli yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek, sınır dışı işlemleri için gerekli evraklar hazırlandı. Şahıs, Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yetkililer, denetimlerde herhangi başka bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirttiler. - KÜTAHYA