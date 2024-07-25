Kütahya'da Engelli Kızını Boğarak Öldüren Baba İntihar Etti

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde engelli kızını boğarak öldüren baba, ardından intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bakkal dükkanı işleten Muammer Uluyol (61), bahçe işleri için Meydan Mahallesi'ndeki yazlık eve engelli kızı Simge (24) ile beraber gitti. Uluyol, bir süre sonra eşi Hamide'yi telefonla arayarak acil eve gelmesini söyledi. Yazlık eve giden kadın, kızı Simge'yi evin bahçesinde hareketsiz yatarken, eşi Muammer Uluyol'u da odunlukta iple asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, ilk belirlemelere göre Simge Uluyol'un boğularak, baba Muammer Uluyol'un iple kendini tavana asarak öldüğü belirlendi.

Baba ve kızın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - KÜTAHYA