Kütahya\'da Eski Muhtarı Öldüren Yeni Muhtar Yakalandı

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Kütahya'nın Emet ilçesi Abaş köyünde aralarında husumet bulunan eski muhtar Fehmi Tarım'ı tüfekle ateş ederek öldürüp kaçan yeni muhtar B.G., jandarma tarafından köy arazisinde yakalandı. Cinayet zanlısı muhtar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emet İlçesi Abaş köyü Düvellik mevkiinde 17 Temmuz 2024 tarihinde B.G isimli muhtar tarlada biçerdöver ile hasat yapılırken aralarında biçerdöver yüzünden husumet bulunan eski muhtar Fehmi Tarım'ın aynı bölgeye gelmesi ile çıkan tartışma sonucunda yeni muhtar B.G., elindeki av tüfeği ile eski muhtar F.T.'yi ateş ederek öldürdü. Olay sonrası şüpheli B.G., olay yerinden kaçarak firar etti.

Cinayetle ilgili olarak Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan koordineli ve kapsamlı çalışmalar neticesinde firari şüpheli B.G., 18 Temmuz 2024 günü Emet İlçesi Abaş Köyü Yayla mevkiinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA