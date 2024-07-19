Kütahya'da Eski Muhtarı Öldüren Yeni Muhtar Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya'da Eski Muhtarı Öldüren Yeni Muhtar Yakalandı

Kütahya\'da Eski Muhtarı Öldüren Yeni Muhtar Yakalandı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Abaş köyünde aralarında husumet bulunan eski muhtar Fehmi Tarım'ı tüfekle öldüren ve kaçan yeni muhtar B.G., jandarma tarafından köy arazisinde yakalandı. Cinayet zanlısı muhtar tutuklandı.

19.07.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesi Abaş köyünde aralarında husumet bulunan eski muhtar Fehmi Tarım'ı tüfekle ateş ederek öldürüp kaçan yeni muhtar B.G., jandarma tarafından köy arazisinde yakalandı. Cinayet zanlısı muhtar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emet İlçesi Abaş köyü Düvellik mevkiinde 17 Temmuz 2024 tarihinde B.G isimli muhtar tarlada biçerdöver ile hasat yapılırken aralarında biçerdöver yüzünden husumet bulunan eski muhtar Fehmi Tarım'ın aynı bölgeye gelmesi ile çıkan tartışma sonucunda yeni muhtar B.G., elindeki av tüfeği ile eski muhtar F.T.'yi ateş ederek öldürdü. Olay sonrası şüpheli B.G., olay yerinden kaçarak firar etti.

Cinayetle ilgili olarak Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan koordineli ve kapsamlı çalışmalar neticesinde firari şüpheli B.G., 18 Temmuz 2024 günü Emet İlçesi Abaş Köyü Yayla mevkiinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Kütahya, Emet, Yargı, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Eski Muhtarı Öldüren Yeni Muhtar Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
12:59 Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti
11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:32 MUSİAD: Sorunların kalıcı çözümü yerli siber güvenlik MUSİAD: Sorunların kalıcı çözümü yerli siber güvenlik
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 14:11:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Eski Muhtarı Öldüren Yeni Muhtar Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement